Trier-Literatur : Rendezvous auf Augenhöhe mit Trierer Hausheiligen

Trier Es liegt wohl auch daran, dass Gisela Siepmann-Wéber eine Ausbildung als Stadtführerin absolviert hat. „Wenn man sich einmal intensiver mit der mehr als 2000-jährigen Geschichte Triers befasst hat, geht man mit ganz anderen Augen durch die Straßen“, weiß die 75-Jährige. „Und man erkennt Dinge, die man sonst vielleicht gar nicht wahrnehmen würde.“

Einiges von dem, was sie in ihrer Wahlheimat wahrnimmt, lässt sie in einem Taschenbuch zu Ehren kommen. „Nach Oben Geschaut – Auf der Suche nach 49 Hausheiligen“ heißt der Augenöffner, der den Blick auch in vergangene Zeiten lenkt. Seit dem Mittelalter werden Heiligenfiguren an Häusern präsentiert, oft in Nischen am Giebel oder am Eck, meist ab erstem Obergeschoss aufwärts.