Stadtgeschichte : Der lange Weg zur neuen alten Steipe

Geht es um die Steipe, dann will gut Ding Weile haben. So geschehen beim Wiederaufbau des 1944 durch einen Bomben-Volltreffer zerstörten Trierer Wahrzeichens. Gut ein Vierteljahrhundert dauerte es, bis das die Steipe als Rekonstruktion wieder ihren Platz am Hauptmarkt einnahm – ein Ereignis, das am 31. Juli 1970 groß gefeiert wurde. Und passenderweise zum 50. Jahrestag 2020 war das Erscheinen des Buchs „Zwischen Tradition und Moderne – Die Debatte um den Wiederaufbau der Steipe 1948–1966“ von David Kunz geplant – ein Vorhaben, das sich in Zeiten der Pandemie nicht pünktlich realisieren ließ. Nun liegt es vor, doch eine öffentliche Präsentation lässt weiterhin auf sich warten, nachdem sich auch die Hoffnungen zerschlagen haben, es gleichzeitig mit dem Neuen Trierischen Jahrbuch 2020 (erschienen Anfang Dezember) vorzustellen. Kunz stört das nicht: „Hauptsache, das Buch ist draußen. Da steckt viel Arbeit drin“, sagt der 29-jährige Autor.