Historie : Das Ex-Haus: Ein Hotspot der Trierer Geschichte

„Leider gab es kein Buch über die Geschichte des Exzellenzhauses. Deshalb habe ich eins geschrieben": Dieter Schultz (84), früherer Lehrer am Auguste-Viktoria-Gymnasium. Foto: Roland Morgen

Trier-Nord Das Exzellenzhaus, kurz Ex-Haus, ist in aller Munde. Woher der Name des Anwesens stammt, das zuletzt ein Jugend- und Kulturzentrum beherbergte, weiß aber kaum jemand. Die Antwort auf diese und viele andere Fragen gibt der frühere Gymnasiallehrer Dieter Schultz in einem Buch.