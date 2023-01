Trierer Stadtgeschichte : Wie die Gasse Sieh um Dich zu ihrem Namen kam

Trier Gisela Siepmann-Wéber erzählt in ihrem neuen Buch die Geschichten zu 49 Trierer Straßennamen.

Das älteste „Straßennamenschild“ in Deutschlands ältester Stadt ist aus Stein: „Sieh um Dich“ lautet die vor 600 Jahren gemeißelte Inschrift. Sie signalisiert, dass die Gasse innerhalb der Domimmunität liegt. Und dort galt über Jahrhunderte nicht die weltliche, sondern die kirchliche Gerichtsbarkeit. Das bedeutete, dass etwa Taschendiebe sich dorthin flüchten konnten und sicher vor dem Zugriff durch städtische Ordnungshüter waren. Wer seinen Geldbeutel behalten wollte, war also gut beraten, öfter mal hinter sich zu schauen, wenn er im Grenzbereich von Stadt und Dombezirk unterwegs war.

Rindertanzstraße, An der Meerkatz, Große und Kleine Eulenpfütz – es gibt noch viel mehr kuriose und teils lustig anmutende Straßenbezeichnungen in Trier. Einigen von ihnen hat Gisela Siepmann (78) ihr neues Buch gewidmet. Insgesamt 49 Namen listet sie darin auf – und erzählt die Geschichten ihrer Herkunft. Die Idee dazu entsprang ihrer persönlichen Neugier: „Ich wollte einfach wissen, was hinter Windmühlen- oder Hosenstraße steckt“, erklärt die Wahl-Triererin, die im Berufsleben lange in der Werbebranche gearbeitet und vor einigen Jahren eine Ausbildung zur Gästeführerin absolviert hat. Fachlichen Rat fürs Straßennamen-Buch holte sie sich von Lothar Schwinden (71), renommierter früherer Mitarbeiter des Rheinischen Landesmuseums.