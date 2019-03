Buchvorstellung im Museum am Dom in Trier

„Könnt ihr nömmi trierisch schwätzen?“ Walter Schrage ist für seine Mundartvorträge im Trierer Raum bekannt. In seinem Buch „De Sonn soll scheinen iewer dir. Trierisch durch das ganze Jahr“ bietet er eine spannende Auswahl von ihm gesammelter Texte und Gedichte und nimmt den Leser mit auf eine unterhaltsame wie amüsante Reise durch das ganze Jahr. red

Das Buch ist eine Hommage an Trier, seine Bewohner sowie an das Leben selbst. Am Mittwoch, 3. April, 19 Uhr, stellt Schrage im Museum am Dom in Trier sein Buch vor. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch die Sängerin Sylvia Nels.