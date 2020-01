Biografie : Frauen der Region Trier

Trier Die Geschichte der Region Trier ist reich an Frauen, die Bedeutendes geleistet haben, jedoch sind ihre Geschichten meist wenig bekannt. Der Konzer Heimatkundler Willi Körtels hat 117 weibliche Biografien zusammengetragen und in einem Sammelband veröffentlicht – von Politikerinnen, Ärztinnen und Juristinnen bis zu Pädagoginnen, Schriftstellerinen (im Foto Clara Viebig) und Künstlerinnen.

Der Band ist eine Hommage an den Mut und die Kreativität, welche diese Frauen über Jahrhunderte hinweg verbinden.

In einer Lesung mit musikalischer Begleitung stellt der Herausgeber den Band am Freitag, 10. Januar, um 18 Uhr im Stadtmuseum Simeonstift in Trier vor. Der Eintritt ist frei.