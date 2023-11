Buchvorstellung „Safran, Sumach, Paprika“ Menschliche Begegnungen und beeindruckende Landschaften: Eine kulinarische Reise im Wohnmobil

Was ursprünglich als Zugreise vorgesehen war, entwickelte sich letztendlich zu einem Trip mit dem Wohnwagen: Im März 2019 treten die Koblenzer Nora Görg und Florian Schauren ihre von Reiseblogs inspirierte Fahrt an. Nora, die einst an der Universität Trier studiert hat, hat gerade ihr Doktorat in Psychologie abgeschlossen, Florian kündigt dafür nach mehr als zehn Jahren seine Festanstellung. Die Reiseroute wird sehr kurzfristig und teilweise erst unterwegs festgelegt. „Dass wir in den Iran fahren, war beispielsweise nie geplant“, sagt Florian.