Gastronomie : Jung, frisch und ein wenig wild – das neue Streetfood-Restaurant Buddik BanLieue in Trier

Die beiden Junggastronomen Malek Weisheit (25) und Matthias Stock (24) betreiben in der Karl-Marx-Straße das Buddik BanLieue. Das außergewöhnliche Konzept weiß zu überzeugen. Foto: Andreas Conrad

Trier Boeuf Bourguignon oder Kokos-Curry, aber auch Chicken Wings und Omas Mehlklöße: Im Buddik BanLieue in der Karl-Marx-Straße trifft gehobene Küche auf Streetfood und Hausmannskost. Die Speisekarte ist genauso außergewöhnlich wie das gesamte Konzept der beiden Jungastronomen Malek Weisheit und Matthias Stock. Was den Laden sonst noch auszeichnet und warum am Ende alles aufzugehen scheint.