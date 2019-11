Literatur : Bücherei Trierweiler lädt zu Vorleseaktion ein

Trierweiler Schon ganz früh will die Bücherei Leseland in Trierweiler bei Kindern die Lust an Büchern wecken. Zu diesem Zweck kooperiert sie beim Projekt „Dezembergeschichten“ mit der Grundschule und den Kitas in Trierweiler und Sirzenich.

Für die Lesespaß-Aktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz ist für 2019 ein großer Wandkalender mit der lustigen und spannenden Geschichte „Weihnachten vom anderen Stern“ entstanden. Die Autorinnen Carla Felgentreff und Susanne Weber schicken darin die zwei Außerirdischen QR5 und NT3 auf die Erde, um dort mehr über Weihnachten zu erfahren. Liebevolle Illustrationen stammen von Ulrike Sauerhöfer.