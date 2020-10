Theater : Vom Kellerloch in die Welt geblickt

Trier Theaterproduktion „Aufzeichnungen“ der „bühne1“ feiert am 31. Oktober Premiere

Anonym, kühl und distanziert erscheint vielen die moderne Welt. So geht es auch einem namenlosen Beamten in der Theaterproduktion „Aufzeichnungen“ der „bühne1“. Das Stück feiert am 31. Oktober um 20 Uhr in der ExRakete Premiere.