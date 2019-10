Bühne : Bühne frei in Trier-Feyen: Erstens kommt es anders ...

Trier-Feyen/Weismark Der Theaterverein Trier-Feyen lädt zu den Aufführungen des Lustspiels „Erstens kommt es anders ...“ von Walter G. Pfaus ein. Premiere ist am Freitag, 18. Oktober.

Der Eintritt kostet 10 Euro. Kartenvorverkauf bei Blumenpavillon Neis, Castelnauplatz 6 in Feyen und Schreibwaren Vogtel, Rotbachstraße 28 in Heiligkreuz. Eine Kartenreservierung ist möglich per E-Mail an die Adresse tvtrier-feyen@gmx.de