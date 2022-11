Verbraucherberatung : Aktionsbündnis Trier berät: Damit Energiekosten nicht arm machen

Trier Steigende Energiekosten und Inflation stellen zurzeit für viele eine Gefahr für das monatliche Auskommen dar. Wie hoch diese Gefahr tatsächlich ist und welche Gegenmaßnahmen für Privathaushalte helfen könnten. Tipps dazu gibt das Bündnis gegen Armut bei Beratungsterminen in mehreren Stadtteilen.

Nach einigen Wochen Planung startet unter Federführung des Caritasverbandes Trier die erste von insgesamt fünf dieser Messen am Freitag, 2. Dezember, in den Räumen der Stadtteilarbeit in Trier-West (Pater-Loskyll-Weg 15). Von 12.30 Uhr bis 15 Uhr können betroffene oder interessierte Menschen sich beraten lassen zu Energiekosten, Energieeinsparmöglichkeiten, Tarifen und sozialen Unterstützungsmöglichkeiten.

Die Termine: Trier-West: 2. Dezember, 12.30 bis 15 Uhr, Stadtteilarbeit, Pater-Loskyll-Weg 15. Trier-Kürenz: 13. Dezember, 18 bis 20.30 Uhr, Treffpunkt am Weidengraben, Am Weidengraben 31a. Trier-Mariahof: 10. Januar, 18 bis 20.30 Uhr, Stadtteiltreff, Am Mariahof 27d (in der Ladenpassage). Trier-Süd: 31. Januar, 18 bis 20.30 Uhr, Schammatdorfzentrum, Im Schammat 13a. Trier-Ehrang: 14. Februar, 18 bis 20.30 Uhr, Unterstützungs- und Begegnungsstätte, Oberstraße 65.