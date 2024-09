Kritik von Bürgern Friedhof und Spielplatz in Wintersdorf: Sind die Beschwerden berechtigt?

Der Wintersdorfer Ortsvorsteher Volker Barth und Bürgerin Petra Carvalho Gomes sind frustriert. Denn sie sind der Meinung, dass die öffentlichen Plätze im Ort zusehends verwuchern. Wegen wild wachsenden Unkrauts und ausbleibender Mäharbeiten hätten Erlebnisspielplatz und Bouleplatz in den vergangenen Monaten nicht genutzt werden können, heißt es. „Es tut mir in der Seele weh, dass hier alles so verkommt. Die Anlagen nutzt heute kaum jemand mehr“, klagt Barth. Während der Schulferien sei das Gras auf dem Spielplatzgelände so hoch gewachsen, dass dort keine Kinder spielen konnten, erzählt er. „Mehrere Eltern haben sich über den Zustand beschwert und sprachen von einer ‚Zeckenwiese‘“, ergänzt Carvalho Gomes. Inzwischen wurde die Fläche vom zuständigen Gemeindearbeiter gemäht. „Mittlerweile sieht der Spielplatz richtig gut aus“, sagt die Einheimische. Hinzu käme, dass sämtliche Spielgeräte einen neuen Anstrich brauchten und der Sandkasten umgegraben werden müsse.