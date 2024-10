Perso, Reisepass und Co. Offenes Bürgeramt in Trier: Ab 11 Uhr gab es keine Tickets mehr

Im Bürgeramt am Viehmarkt in Trier drängeln sich seit dem frühen Morgen die Menschen. Zum ersten Mal kann man bei dem Amt vorbeikommen, ohne vorher online einen Termin ausgemacht zu haben. Seit 7 Uhr sind die Schalter geöffnet. Schon um 6.15 Uhr stellten sich die ersten Trierer in die Schlange, um Reisepässe, Personalausweise, Beglaubigungen und Ähnliches zu beantragen.