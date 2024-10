Termine weg Bürgeramt Trier: Schon wieder Chaos total

Trier · Alle Termin-Tickets weg. Viele Menschen, die heute zum Bürgeramt in Trier wollten, hatten auch am zweiten Tag Pech. So chaotisch läuft es dort heute ab.

08.10.2024 , 09:04 Uhr

Foto: TV/Christiane Wolff