Im Bürgeramt: nächste Runde, nächster Rückschlag Die Jagd nach einem Ausweis – in Trier ist irgendwie alles anders!

Ja, ich bin es dann mal wieder. Und ja, es geht an dieser Stelle immer noch um meinen Versuch, für meinen Urlaub im August einen neuen Personalausweis (und bestenfalls auch einen Reisepass) zu erhalten. Heute gab es zwei neue Wendungen bei meinem Irrweg durch die Verwaltung – und diese sind wieder einmal so absurd, dass ich sie mir nicht einmal in einem Albtraum (und ja, ich denke mittlerweile nachts an Ausweise) so ausgemalt hatte.