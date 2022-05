Stadtverwaltung : Modern und barrierefrei: Bürgeramt öffnet am 30. Mai - Was sich mit dem Umzug verbessern wird (Fotos)

Foto: Rainer Neubert 39 Bilder Exklusive Einblicke in das neue Bürgeramt Trier

Trier In der ehemaligen Sparkassenzentrale am Viehmarkt laufen die letzten Vorbereitungen für das neue Bürgeramt der Stadt Trier. Was sich dort verbessern soll und wie es dort aussieht.

Von der Sparkasse am Viehmarkt sind nur ein überschaubares Beratungszentrum im Erdgeschoss und das Selbstbedienungsterminal geblieben. Alle anderen Räume des riesigen Gebäudes werden derzeit von Mitarbeitern der Stadt Trier bezogen. Das Kulturdezernat und das neue Dezernat V für Innenstadt, Einzelhandel und Recht werden in Zukunft hier zu finden sein, die Telefonzentrale unterm Dach für die zentrale Behördennummer 115 ist bereits in Betrieb. Für den Publikumsverkehr noch relevanter wird das Bürgeramt sein, das bislang im Rathaus am Augustinerhof residiert.

„Ab dem 30. Mai sind wir hier“, sagt Guido Briel, Leiter des Amts für Bürgerdienste der Stadt Trier, bei einer Führung durch das weitläufige und überwiegend bestens klimatisierte Gebäude. Barrierefrei wird die neue Anlaufstelle für die Kunden der Stadt sein. Geleitet werden die etwa 400 Besucher täglich über einen zentralen Empfang, wo auch die Annahmestelle für das Fundbüro vorgesehen ist.

„Wer behördliche Dinge erledigen will, bucht online oder über die Behördennummer einen Termin und meldet sich hier“, erläutert Briel. Die Überzeugung, dass alle Abläufe gut funktionieren werden, zeigt sich auch an der kleinen Auslegung des Wartebereichs. Mehr Vorgänge können in Zukunft auch digital von zu Hause erledigt werden. Zum Beispiel für das Anwohnerparken. Besonders stolz ist der Amtsleiter auf drei Selbstbedienungsterminals der Bundesdruckerei für die Erstellung von Passbildern. „Das bieten wir als einziges Bürgeramt im Land.“ Das beschleunige auch die Erstellung von Pässen, und Ersatzdokumenten. Diese seien inzwischen innerhalb von drei Tagen verfügbar.