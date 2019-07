Verkehr : Der Fidei-Express rollt!

Zemmer Der kostenlose Bürgerbus der Gemeinde Zemmer verkehrt immer dienstags und donnerstags. Die Bürger zeigen sich spendenfreudig.

Nach mehrjähriger Planung hat der kostenlose Bürgerbus der Gemeinde Zemmer am vergangenen Dienstag seine Jungfernfahrt unternommen. Am Steuer des Neunsitzer-Ford saß Ortsbürgermeister Edgar Schmitt. Wie Schmitt anlässlich der Einsegnungsfeier auf dem Platz vor dem Gemeindebüro berichtete, hatten sich acht Frauen aus der Mehrortsgemeinde für die Premieren-Tour angemeldet. Schmitt: „Es lief alles prima. Als die gewünschten Fahrziele zum Einkaufen und auf den Friedhof erledigt waren, haben wir noch eine Fidei-Rundfahrt gemacht.” Die nächste Fahrt am heutigen Donnerstag geht zu einer Arztpraxis sowie nach Schleidweiler und Rodt (weitere Ziele siehe Grafik).

Nicht nur der Bürgerbus ist neu in Zemmer. Der 3000-Einwohner-Ort hat neuerdings auch eine Dorfbegleiterin. Sie heißt Angelika Salger (Foto: Albert Follmann), ist 57 Jahre alt und wohnt im Ortsteil Schleidweiler. Sie ist auf 450-Euro-Basis angestellt und hat ihr Büro im Sportplatzgebäude in Schleidweiler, Am Eckelchen 1. Die SG Fidei hat den Raum zur Verfügung gestellt.

Bisher haben sich laut Edgar Schmitt bereits 18 Fahrerinnen und Fahrer zur Mitarbeit bereiterklärt. In der nächsten Woche werde ein Dienstplan erstellt. Dank vieler Spenden von Bürgern und Firmen stehe die Finanzierung des Fidei-Busses für die nächsten drei Jahre. Der Ortschef dankte allen Spendern sowie dem Netzwerk „Bürger helfen Bürgern” für die Mithilfe: „Ich war echt von den Socken, was nach unserem Spendenaufruf zusammengekommen ist.” In nur fünf Monaten seien mehr als 32 000 Euro an Spenden geflossen, die Stiftung des Kreises habe 10 800 Euro zugesagt. Noch am Einsegnungsabend überreichte der Vorsitzende des Gewerbevereins, Alfred Altmaier, 1000 Euro für das Projekt. Insgesamt stehen nun fast 44 000 Euro bereit.