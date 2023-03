Die Bürger haben entschieden Deutliches Ergebnis: Zemmerer haben über Windkraft abgestimmt

Etwas mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten hat mitgemacht. In einem vom Gemeinderat initiierten Bürgerentscheid ging es um die Frage, ob die Ortsgemeinde Zemmer Waldflächen an die Trierer Firma DunoAir verpachten darf. Die will im Distrikt Hinterm Mäuerchen unweit der Landesstraße 46 drei Windräder mit einer Nabenhöhe von 162 Metern errichten. Als Gegenleistung soll bis zu 540.000 Euro Pacht jährlich an die Gemeinde gezahlt werden. Rund eine Stunde nach Schließung der Wahllokale hat am Sonntagabend festgestanden, dass die Windkraftentwickler planen dürfen. 62,4 Prozent der Wähler haben nach Auskunft der Verbandsgemeinde Trier-Land dafür gestimmt, 37,6 Prozent der Wähler sind dagegen gewesen.