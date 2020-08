Wohnbau : Stadt informiert über Neubaugebiet in Trier-Filsch

Stadt informiert über Neubaugebiet in Trier-Filsch

Trier-Filsch Der Bebauungsplan BFi 4 „Erweiterung Schellberg“ in Filsch soll laut der Stadt Trier die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von rund 20 Grundstücken mit Einzel- und Doppelhäusern schaffen.

Die Erschließung des rund 1,7 Hektar großen Geländes soll durch die Straße „Zum Schellberg“ geschehen. In dem Gebiet selbst ist eine Ringstraße vorgesehen.

Ziel der Planung sei es, ein bedarfsorientiertes Angebot für nachhaltiges und familienfreundliches Wohnen zu realisieren, teilt die Stadt mit. Vorgesehen sind ein- und zweigeschossige Gebäude, die sich in die Umgebung einfügen.

Details werden in einer Bürgerinformation des Stadtplanungsamts am Mittwoch, 26. August, um 19 Uhr im Lottoforum am Petrisberg, Behringstraße 6, vorgestellt.