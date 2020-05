Offene Grenzen : Der Weg zurück zur Normalität

Damit ist bald Schluss. Die Bundespolizei beendet ihre Kontrollen wie hier an der Brücke zwischen Wasserbillig und Wasserbilligerbrück. Foto: TV/Harald Jansen

Wasserbillig/Ralingen/Grevenmacher Die vergangenen Wochen waren für Menschen aus Gemeinden an Sauer und Mosel nicht einfach. Denn die Grenzkontrollen haben Frust, Staus und Aufregung ausgelöst. Nun überlegen Bürgermeister, wie es weitergeht.

Sie sind zwar für Gemeinden in unterschiedlichen Statten verantwortlich. Doch die Bürgermeister der Grenzgemeinden in Deutschland und Luxemburg atmen sichtlich auf. Die Sperrung der Grenze für Luxemburger, die nach Deutschland wollen, soll bald Geschichte sein. Der TV hat Stimmen eingefangen.

Hans Dostert (Wellen) sagt: „Ein Stück der Normalität kehrt wieder zurück. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich gedacht, eine Grenzschließung in unserer Region wieder erleben zu müssen. Die Freundschaften über die Grenzen hinweg, die durch Sperrungen nicht zu trennen sind, werden uns helfen, den entstandenen Unmut wieder zu glätten.“ Leon Gloden, Bürgermeister der gegenüber Wellen liegenden Gemeinde Grevenmacher, fasst es so zusammen: „Ich bin sehr erfreut über diese Entscheidung und hoffe sehr, dass wir solch eine Situation nicht mehr erleben.“