Rücktrittsforderung : Ratsmitglied erhebt schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister der VG Trier-Land - die Kritik und wie Holstein reagiert

Bei der Ehrung langjähriger Kommunalpolitiker im Jahr 2019 sah die Welt noch anders aus: Damals lächelten Michael Holstein (Mitte) und Oswald Disch (rechts daneben) noch gemeinsam in die Kamera. Inzwischen fordert der eine den Rücktritt des anderen. Foto: Albert Follmann

Trier Oswald Disch und Michael Holstein sind 1999 erstmals in den Verbandsgemeinderat Trier-Land gewählt worden. In dieser Zeit haben die beiden auch lange Zeit eng zusammengearbeitet. Offensichtlich ist das sprichwörtliche Tischtuch zwischen ihnen zerschnitten. Denn Ratsmitglied Disch fordert nun in einem Brief, in dem er schwere Vorwürfe erhebt, den Rücktritt von Bürgermeister Holstein.