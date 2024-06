Im Amtsblatt Werbung oder Hilfsangebot? Schweicher Stadtbürgermeister wirbt für Balkonkraftwerke mit Firma

Der Leser, der sich per Mail beim Volksfreund meldet, ist verärgert. Er prangert einen Text im Schweicher Amtsblatt vom 10. Mai an. Dort habe Stadtbürgermeister Lars Rieger das Förderprogramm der Stadt Schweich für Balkonkraftwerke beworben. Im Prinzip sein gutes Recht. Was dem Leser jedoch aufstößt ist die Tatsache, dass Rieger in dem Bericht eine Fachfirma für Photovoltaik-Anlagen erwähnt, an die sich Interessenten wenden können.