Nach Bericht über Situation an Trierer Gymnasien Raumnot in Schulen – Bürgermeisterin Garbes soll Antworten liefern

Jutta Albrecht ist sozialpolitische Sprecherin, Elisabeth Tressel schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Trierer Stadtrat. Und beide sind nach eigener Aussage „kalt erwischt“ worden von einem TV-Artikel. Darin geht es um das Ausmaß der Raumnot an Trierer Gymnasien. Deshalb möchten die beiden Kommunalpolitikerin Antworten haben – von Bürgermeisterin Elvira Garbes. In der Sitzung des Dezernatsausschusses am Dienstag um 17 Uhr. Sie fragen unter anderem, weshalb Garbes „scheinbar tatenlos, und der Verantwortung als Schuldezernentin nicht gerecht werdend“ zugesehen habe, dass am Max-Planck-Gymnasium 155 und am Humboldt-Gymnasium 144 Schüler aufgenommen wurden, obwohl für so viele junge Menschen eigentlich gar kein Raum vorhanden ist.