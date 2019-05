Wahl : Große Zustimmung für Horsch und Rieger

Schweich Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich und der Stadtbürgermeister dürfen weiter regieren.

Auch wenn ihre Wiederwahl im Vorfeld so gut wie sicher erschien, merkt man Christiane Horsch und Lars Rieger am Wahlabend die Anspannung an. Als sich dann aber nach der Auszählung der ersten Wahlbezirke ein Trend verfestigt – bei ihr knapp über 80 Prozent Ja-Stimmen und bei ihm knapp unter 80 Prozent Ja-Stimmen – da sind beide erleichtert.

Eine weitere Parallele: Horsch und Rieger gelten als fleißig und zielstrebig. Sie können, wie man so schön sagt, gut mit den Leuten. Dass es dennoch in einigen Wahlbezirken einen kleinen Dämpfer gegeben hat, liegt an Themen, für die die Bürgermeister nicht unbedingt etwas können, für die sie aber abgestraft werden.

„Du trittst gegen dich selber an, das ist nicht so einfach, wie man glaubt”, sagt Horsch (57). Die gebürtige Triererin, die auch schon Wirtschaftsdezernentin in ihrer Heimatstadt war, ist seit knapp acht Jahren Verwaltungschefin in der VG Schweich – und eine erfolgreiche Wahlkämpferin. 2011 hat sie gegen zwei Mitbewerber im ersten Wahlgang gewonnen, zuvor in der VG Neumagen-Dhron sogar gegen fünf Konkurrenten. Das Ergebnis von 81,3 Prozent Ja-Stimmen sei sehr ordentlich und besser als gedacht.