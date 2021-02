Banken : Bürgerstiftung der Volksbank unterstützt insgesamt 213 Projekte

Für ihr Jahresprojekt verteilte die Bürgerstiftung der Volksbank RheinAhrEifel mehr als 7000 kostenlose Notfalldosen an die Bevölkerung in der Region. Foto: Volksbank RheinAhrEifel

Koblenz (red) Die Bürgerstiftung der Volksbank RheinAhrEifel hat ihre Bilanz 2020 vorgelegt. Sie unterstützte 213 Projekte gemeinnütziger Vereine und Institutionen im Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank, die vor allem unter der Corona-Krise litten.

„Durch unser Engagement ist es gelungen, die Folgen für die Vereine ein Stück weit abzumildern. Wir hoffen, dass 2021 ein wenig Normalität zurückkehrt und das Vereinsleben mit seinen vielseitigen Projekten und Veranstaltungen weitergeht“, fasst Stiftungsgeschäftsführer Bruno Jaeger zusammen. Bei ihrem Jahresprojekt verteilte die Bürgerstiftung kostenlose Notfalldosen (Foto) an die Bevölkerung. „Das Projekt war ein großer Erfolg. Die Menschen in der Region haben sich mehr als 7000 Dosen in unserer Bank abgeholt. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Gesundheitsweisens in der Region“, betont Jaeger. Sie enthält einen Zettel mit wichtigen Informationen für Rettungskräfte und wird zu Hause in der Kühlschranktür deponiert. Mit einem Aufkleber an der Innenseite der Wohnungstür weist der Eigentümer darauf hin. Ein weiteres Bild gibt es auf www.volksfreund.de. Foto: Volksbank RheinAhrEifel