Mit Bildergalerie : Kreuzgang der Abtei St. Matthias in Trier – So soll der Nordflügel aussehen

info

Der Kreuzgang der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier-Süd wurde um 1220 unter Abt Jakob von Lothringen erbaut. Neben der Kirche St.-Elisabeth in Marburg und der Trierer Liebfrauenbasilka ist er das einzige Zeugnis der französischen Frühgotik auf deutschem Boden. Für Besichtigungen geöffnet ist er an den Sonntagen 26. März, 7. Mai, 18. Juni, 23. Juli und 15. Oktober jeweils von 15.30 bis 18 Uhr.

„Orgel & Kreuzgang“ steht an den Sonntagen 16. April und 27. August in St. Matthias auf dem Programm. Nach dem musikalischen Teil in der Kirche von 15.30 bis 16 Uhr ist der Kreuzgang bis 18 Uhr zugänglich.

weitere Informationen:

www.abteistmatthias.de