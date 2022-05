Meinung : Bund hat Bedarf der Kommunen in Sachen Klimaschutz unterschätzt

Trier Der Bund hat wohl versäumt, sich in Sachen Klimaschutz ausreichend aufzustellen. Das bekommen nun viele Kommunen zu spüren.

Wer mit einem Förderprogramm möglichst viele Kommunen erreichen und ihnen kompetent weiterhelfen will, muss entsprechende Kapazitäten schaffen. Das hat der Bund bisher offensichtlich nicht getan. Zwar wurde im September 2017 eine gemeinnützige GmbH gegründet, um das Bundesumweltministerium bei seiner Klimaschutz-Förderpolitik zu unterstützen, aber offensichtlich reicht das nicht. Das riesige Bedürfnis der Kommunen, sich klimafreundlicher aufzustellen, hat der Bund nicht vorausgesehen oder ignoriert. Die Regierung hat zu wenig Geld in die dazu benötigten Strukturen gesteckt.

Jetzt gibt es einen Stau bei der zuständigen bundeseigenen Gesellschaft, die noch nicht einmal einen Zeitrahmen für die Bearbeitung der zahlreichen Anträge nennen kann. Das ist Missmanagement. Das Bundesumweltministerium hat 2017 bei der Einrichtung der Gesellschaft anscheinend den Bedarf solcher Förderprogramme komplett unterschätzt. Das wiederum wirft kein gutes Bild auf die Klimapolitik der Bundesregierungen des vergangenen Jahrzehnts insgesamt. Wer dem Klimawandel etwas entgegensetzen will, muss schließlich die entsprechenden Mittel bereitstellen. Das hat der Bund bisher nicht getan. Da muss dringend nachgesteuert werden. Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, das Thema systematisch anzugehen. Nur so kann Deutschland seine Pflichten in Sachen Klimaschutz erfüllen und einen Beitrag zur Zukunft der Menschheit leisten.