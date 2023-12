Nach Entscheidung des Bundesgerichtshof Trierer Amokurteil muss neu aufgerollt werden: Wie geht’s jetzt weiter?

Wie geht es jetzt weiter, nachdem der Bundesgerichtshof das Trierer Amokurteil teilweise aufgehoben hat? Kann es sein, dass der zu lebenslanger Haft und Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie verurteilte 54-jährige Täter bei einer Neuauflage mit einer milderen Strafe davonkommt? Das dürften am Wochenende die meist diskutierten Fragen in der Region gewesen sein, nachdem die Entscheidung der Karlsruher Richter bekannt geworden war.