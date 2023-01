Trierer SPD-Neujahrsempfang fällt aus : Bundeskanzler Olaf Scholz sagt Trier-Besuch ab

Bundeskanzler Olaf Scholz, hier bei der Aufzeichnung seiner Neujahrsansprache in Berlin, kommt am 8. Januar doch nicht zum Neujahrsempfang der SPD nach Trier. Die Gründe für die kurzfristige Absage sind unbekannt. Foto: AP/Michael Kappeler

Trier Um die „großen Herausforderungen des sozialen Zusammenhalts“ sollte es bei der geplanten Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag, 8. Januar, in Trier gehen. Doch der Neujahrsempfang der SPD in den Viehmarktthermen wurde kurzfristig abgeblasen.

„Aus terminlichen Gründen“, wie der Trierer SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Sven Teuber auf Volksfreund-Nachfrage erklärte. Was genau dem Kanzler dazwischengekommen ist, sodass sein Auftritt in Trier abgesagt werden musste, entziehe sich seiner Kenntnis, sagte Teuber.

Nicht nur die Scholz-Rede fällt aus, sondern gleich der ganze Neujahrsempfang. „Adäquate Ersatzredner:innen sind so kurzfristig nicht zu finden“, erklärt Teuber gegenüber dem Volksfreund. Die Trierer SPD versuche zwar, einen Ersatztermin mit Scholz zu finden. „Aber die Termindichte und -fülle machen das schwierig bei solchen Hochkaräter:innen.“