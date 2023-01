Trierer SPD-Neujahrsempfang fällt aus : Bundeskanzler Olaf Scholz sagt Trier-Besuch ab

Bundeskanzler Olaf Scholz, hier bei der Aufzeichnung seiner Neujahrsansprache in Berlin, kommt am 8. Januar doch nicht zum Neujahrsempfang der SPD nach Trier. Die Gründe für die kurzfristige Absage sind unbekannt. Foto: AP/Michael Kappeler

Trier Um die „großen Herausforderungen des sozialen Zusammenhalts“ sollte es bei der geplanten Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag, 8. Januar, in Trier gehen. Doch der Neujahrsempfang der SPD in den Viehmarktthermen wurde kurzfristig abgeblasen.