Termine, die vom Himmel fallen : Warum Kanzler Scholz kurzfristig seinen ersten Trier-Besuch absagen musste

Guckt der Kanzler bei diesem Foto vom Jahresauftakttreffen der Bundes-SPD so grimmig, weil er lieber in Trier gewesen wäre statt in Berlin über das peinliche Silvestervideo seiner ungeschickten Verteidigungsministerin Lambrecht zu diskutieren? Foto: dpa/Kay Nietfeld

Trier Es sollte der erste Trier-Besuch von Olaf Scholz im Amt des Kanzlers werden – doch dann wurde der Neujahrsempfang der Trierer Genossen kurzfristig abgeblasen. Dem Kanzler war das alljährliche Klausurtreffen der Bundes-SPD zum Jahresbeginn dazwischengekommen. Fallen solche wichtigen innerparteilichen Termine tatsächlich vom Himmel? Und kommt Ex-Kanzlerin Angela Merkel jetzt etwa doch nochmal vor Scholz an die Mosel?

Etwas strubbelig sah er aus, der Kanzler, in seinem dunklen Troyer, den Reißverschlusskragen halb geöffnet, die Hände tief in den Taschen der hellen, sportlichen Hose vergraben. Beinharte Seemänner, die sich Sturm und Regen stellen, tragen eben solche Pullover, wollte Olaf Scholz vielleicht damit vermitteln. Vielleicht wollte er es aber auch einfach nur möglichst bequem haben bei der Neujahrsklausur der Bundes-SPD in Berlin. Unbequem genug dürfte schließlich schon Top 1 der Tagesordnung gewesen sein, bei dem es nach Volksfreund-Informationen um das peinliche Silvestervideo von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ging und wie damit nun umgegangen werden muss.

Ob Seemann-Metapher oder Understatement-Statement – in Trier dürfte man sich ohnehin eine andere Frage gestellt haben angesichts der Bilder aus Berlin: Sollte der Kanzler am vergangenen Sonntag nicht eigentlich in Trier weilen? Ja, sollte er. Und zwar beim Neujahrsempfang der Trierer Genossen in den Viehmarktthermen. Mitte Dezember hatte die örtliche SPD dazu eingeladen – und gleichzeitig den ersten Trier-Besuch von Scholz im Amt des Bundeskanzlers angekündigt.

Klausurtagungen, die vom Himmel fallen?

Wusste Mitte Dezember tatsächlich noch niemand, dass der Kanzler am ersten Januarwochenende gar keine Zeit haben würde, um in Trier eine Rede über die – so angekündigt – „großen sozialen Herausforderungen unserer Zeit“ zu halten? Fallen Klausurtagungen der Bundes-SPD so unvorhergesehen vom Himmel wie alljährlich das Weihnachtsfest? Oder gab’s vielleicht sowas wie ein Missverständnis bei der Terminfestlegung zwischen Kanzler-Büro und Trierer Genossen?

„Die Jahresauftaktklausur war Mitte Dezember noch nicht geplant! Wir hatten die feste Zusage des Kanzlers für unseren Neujahrsempfang“, versichert Triers SPD-Chef Sven Teuber auf Volksfreund-Nachfrage. Dass grundsätzlich trotzdem immer kurzfristig etwas passieren kann – insbesondere in Zeiten von Krieg und wackeligen Ministerinnen etwa – , das wichtiger ist für den Kanzler als ein Besuch in Trier, ist klar. Dass aber ausgerechnet eine innerparteiliche und zudem alljährliche Veranstaltung schuld ist, kommt einem allerdings schon ein bisschen komisch vor. Ja, die Jahresauftaktklausur der Bundes-SPD finde jedes Jahr statt, bestätigt Teuber. „Eigentlich aber immer erst etwas später im Januar.“

2022 hatte sich das SPD-Bundespräsidium tatsächlich erst am dritten Januarwochenende getroffen. Warum die Tagung diesmal früher stattfand, ist unbekannt. Den frühen Termin der diesjährigen Tagung hatte die Bundes-SPD jedenfalls erst am 2. Januar bekannt gegeben. „Und an diesem Tag habe auch ich erst erfahren, dass Olaf Scholz nicht nach Trier kommen wird“, sagt Teuber.

Warum die Veranstaltung dann gleich ganz abgesagt wurde

Und weil auch die übrige Trierer SPD-Prominenz zur Tagung beordert wurde – Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Europaparlament-Vizepräsidentin Katharina Barley und auch die junge Bundestagsabgeordnete Verena Hubertz – blieben für den Trierer SPD-Neujahrsempfang kaum Glanz und Gloria übrig. „Ich selbst hätte zwar große Lust gehabt, statt dem Kanzler eine Rede zu halten – die Enttäuschung darüber, dass ich da stehe und nicht Herr Scholz, wollte ich allerdings unseren Gästen ersparen“, begründet Teuber, warum er den Empfang, zu dem alljährlich immerhin mehr als 400 Gäste kommen, dann gleich ganz abgesagt hat.