Schutz vor Kriminellen Dauerhafte Kontrollen an Luxemburger Grenze? Bundespolizei-Gewerkschaft sagt Ja

Viele Luxemburg-Pendler waren genervt: Während der Fußball-EM von Mitte Juni bis Mitte Juli standen sie noch länger im Stau als sonst. Der Grund: Um zu verhindern, dass gewaltbereite Fußballfans und Terroristen einreisen und die Spiele oder die Fan-Meilen in deutschen Städten gefährden, ordnete der Bund für die Dauer des Turniers stationäre Kontrollen an allen Grenzübergängen an. Diese sorgten aber im Feierabendverkehr aus Luxemburg heraus oft für Behinderungen.