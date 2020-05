Grenzkontrolle : Bundespolizei nimmt international Gesuchten fest

Trier/Wasserbilligerbrück Am ehemaligen Grenzübergang Wasserbilligerbrück ist bereits am 6. Mai ein 39-jähriger Rumäne von der Bundespolizei Trier festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.



Wegen des Vorwurfs der Wirtschaftskriminalität hatte im Mai 2019 ein nationales rumänisches Gericht gegen den Mann einen Europäischen Haftbefehl zum Zwecke der Auslieferung erlassen. Ihm wird vorgeworfen, als Verantwortlicher einer in Rumänien ansässigen Firma, zwischen 2008 und 2010 umgerechnet knapp 40 000 Euro für ihm geleistete Dienstleistungen nicht buchhalterisch erfasst und somit einen Steuerbetrug begangen zu haben.