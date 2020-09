Jugendliche Ausreißer : Bundespolizei Trier nimmt mehrere Minderjährige in Gewahrsam

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Die Bundespolizei Trier hat am Samstagmittag eine alkoholisierte, laut Polizeimitteilung amtsbekannte 14-Jährige, nach deren versuchter Flucht am Hauptbahnhof Trier in Gewahrsam genommen. In Absprache mit der Polizeiinspektion Trier sei die Jugendliche, die auch unter dem Einfluss von Drogen gestanden habe, ins Mutterhaus Trier eingewiesen worden.

Ihre drei männlichen Begleiter, minderjährig und stark alkoholisiert, seien von den Eltern abgeholt worden.

Gleich zwei Mal innerhalb von vier Stunden sei am Samstagabend eine 15-Jährige in Obhut genommen worden, so die Polizei weiter in ihrer Mitteilung. Gegen die „notorisch abgängige“ als vermisst geltende Jugendliche habe eine Fahndungsnotierung der Polizeiinspektion Schweich zur Ingewahrsamnahme vorgelegen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag habe die Bundespolizei Trier eine 16-Jährige als vermisst ausgeschriebene Luxemburgerin kontrolliert. Auch sie sei von der Polizeiinspektion Schweich zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben gewesen. Nach Rücksprache sei jeweils die Abholung durch Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung erfolgt.

(red)