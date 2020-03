Kontrolle am Markusberg : Bundespolizei verhaftet Terrorverdächtigen bei Grenzkontrolle am Markusberg

Bundespolizei verhaftet Terrorverdächtigen bei Grenzkontrolle am Markusberg

Trier Bei einer Grenzkontrolle am Trierer Markusberg ist der Bundespolizei ein Terrorverdächtiger ins Netz gegangen. Gegen den 51-jährigen Belgier lag bereits seit 2008 ein Haftbefehl vor.

Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann bereits am Dienstag an der A 64 auf dem Parkplatz Markusberg von Unterstützungskräften der Bundespolizeiabteilung Bad Bergzabern im Rahmen der eingeführten Grenzkontrollen zu Luxemburg verhaftet.