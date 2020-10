Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Ein neuer Belag ist fällig

Zwischen Neuhaus und Trierweiler wird die Fahrbahn saniert. Foto: TV/Harald Jansen

Trierweiler Die Bundesstraße 51 zwischen Trier und Bitburg erinnert in einer Beziehung an den Kölner Dom. Irgendetwas gibt es immer zu reparieren. Aktuell stehen Arbeiten bei Trierweiler an.