Trierer Stadtverwaltung wollte Sanierung verhindern Protest erfolglos: Bundesstraße zwischen Pallien und Biewer wird gesperrt

Heiko Werner versteht die Welt nicht mehr. Eher zufällig hat er mitbekommen, dass die Bundesstraße 53 zwischen Trier-Pallien und Trier-Biewer saniert werden soll. In einer E-Mail an den Trierischen Volksfreund vertritt er die Auffassung, dass die Straße sich seiner Meinung nach nicht in einem sanierungswürdigen Zustand befindet. „Währenddessen muss ich in Pallien regelrecht Angst um Fahrzeuge jeglicher Art haben wegen teilweise zehn Zentimeter tiefer Schlaglöcher.“ Was stimmt bei uns eigentlich nicht?, fragt er. Zudem stellt er die Frage, wie während der Sperrung der Busverkehr von und nach Trier ablaufen soll. Man hätte die Arbeiten besser in die Zeit von Schulferien gelegt.