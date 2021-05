Bundestagswahl : SPD Trier/Trier-Saarburg schickt Verena Hubertz ins Rennen

Trier Verena Hubertz aus Konz wird bei der Bundestagswahl am 26. September für die SPD im Wahlkreis Trier antreten. Bei der Wahlkreiskonferenz am 1. Mai im Lottoforum auf dem Trierer Petrisberg nominierten die Delegierten aus Stadt und Landkreis die 33-Jährige mit großer Mehrheit.

Die Kandidatin, die als Unternehmerin in Berlin mit Kitchen Stories (internationale, kostenlose Koch-App, die über 1200 Rezeptvideos und Schritt-für-Schritt-Bilder) bekannt geworden ist, soll erstmals seit 19 Jahren wieder das Direktmandat für die SPD im Wahlkeis Trier ergattern, das seither stets an CDU-Bewerber ging. Letzter direkt in den Bundestag gewählter Trierer Sozialdemokrat war 1998 Karl Diller.