Barrierefreiheit : Bunte Legosteine mit ernstem Hintergrund in Trier

Bunte Legosteine mit ernstem Hintergrund in Trier

Trier Zum Aktionstag Behinderung bot die Initiative „Legorampen für Trier“ ein digitales Programm.

Barrieren im Alltag sichtbar machen und die Stimme für Inklusion erheben – das ist das Ziel der Initiative „Legorampen für Trier“. Am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai hat sich die Gruppe um Judith Schwickerath und Pia Tholl vom Arbeitsfeld Inklusion im Bistum Trier mit einem digitalen Programm beteiligt. Höhepunkt war die Premiere des Aktionsfilms, in dem einzelne Akteure mit und ohne Beeinträchtigung zu Wort kommen. Ihre Botschaft ist eindeutig: Es geht nicht nur darum, physische Hürden zu überwinden. Sie wollen Denkblockaden niederreißen.