Mutmacher : Die neue „Steinzeit“, die glücklich macht

Vor fünf Jahren tauchten sie erstmals in den USA auf: die Happy Stones, bunt bemalte Steine, die am Wegesrand Spaziergänger erfreuen sollen. Der kommunikative Effekt ist, dass jeder, der einen Stein mitnimmt, auch wieder einen neuen, selbst bemalten auslegt. Den Findern sollen sie Glück bringen, was besonders in Corona-Zeiten ja nicht schaden kann. Die Idee ist „ansteckend“ und verbreitet sich gerade über ganz Europa.