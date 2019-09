Bunte Vielfalt wird Alltag in der Seniorenresidenz St. Peter in Trier-Ehrang

Die Seniorenresidenz St. Peter strahlt in frischem Weiß neben dem Klinikgebäude Mutterhaus Ehrang. Im Oktober wird der 16 Millionen Euro teure Neubau fertig sein. . Foto: Portaflug Föhren

Trier-Ehrang Nach zwei Jahren Bauzeit ist das 16-Millionen-Euro-Projekt fast fertig. Bewohner und Patienten der benachbarten Klinik profitieren von der Kooperation der beiden Einrichtungen.

Zum Spatenstich vor genau zwei Jahren auf dem 5300 Quadratmeter großen Gelände neben dem Krankenhaus in Trier-Ehrang waren viele Gäste gekommen. Wenn die Creatio-Gruppe in einigen Monaten offiziell zur Einweihung der neuen Seniorenresidenz St. Peter einlädt, wird das nicht anders sein. Torsten Manikowski, der gemeinsam mit Eric Schmitt die Geschäfte der Gruppe führt, stimmt dann möglicherweise wieder das Ehranger Lied an, um die Bedeutung des 16-Millionen-Euro-Projekts für den Stadtteil musikalisch zu betonen.