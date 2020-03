Weltfrauentag in Trier : Buntes Programm auf dem Kornmarkt, Vorträge und Museumsführungen

Weltfrauentag in Trier

Trier Vorträge, Workshops, Demo, Filme und Museumsführungen: Am Sonntag geht’s auch in Trier um die Recht der Frauen.

Für den Weltfrauentag am Sonntag, 8. März, hat ein Trierer Bündnis aus elf Organisationen – vom Multikulturellen Zentrum über die Ara-Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen bis zum queeren Zentrum Schmit-z – ein vielfältiges feministisches Programm zusammengestellt. Los geht es auf dem Trierer Kornmarkt um 10 Uhr mit Ansprachen, zum Beispiel des Trierer Frauennotrufs. Von 12 bis 14 Uhr gibt’s Musik von Janine Wagner und um 14 Uhr spricht die Trierer Sexarbeiterin Nicole Schulze über ihre Arbeit. Um 15 Uhr startet ein Poetry Slam. Das Bühnenprogramm geht bis 18 Uhr.

Zum weiteren Programm des Trierer Weltfrauentags gehört ein Benefizvortrag des Zonta Clubs um 11 Uhr im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais: „Wie können Frauen in Unternehmen leichter an die Spitze kommen?“, ist dann das Thema von Referentin Julia Sander. Die Trierer Musikerin Julia Reidenbach ist mit ihrem Chorprojekt Just Sing dabei.