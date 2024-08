Kundgebung am Samstag Mehr als 1000 Menschen bei Demo in Trierer Innenstadt erwartet

Trier · Der Verein Buntes Trier ruft Menschen auf, sich der Demonstration am Samstag, 31. August, anzuschließen. Sie startet am frühen Nachmittag an der Porta Nigra. Was die Wahlen im Osten damit zu tun haben.

29.08.2024 , 13:32 Uhr

Zahlreiche Demonstranten werden am Samstag, 31. August, erwartet, die für Demokratie und Menschrechte auf die Straße gehen. Foto: Andreas Sommer