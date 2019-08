Landmarken : Das Kylltal liegt ihr seit Jahrhunderten zu Füßen

Kordel TV-Serie „Landmarken“: Vor rund 700 Jahren wurde die Burg Ramstein erbaut. Heute ist sie eine Ruine, aber immer noch einen Besuch wert.

Am 18. September 1689 stecken französische Soldaten die Burg Ramstein bei Kordel in Brand und sprengen sie an zwei Seiten. Es herrscht der pfälzische Erbfolgekrieg. Was bleibt, ist eine Ruine. Die vier Wände des Wohnturms stehen noch. Vier Etagen gab es mal, doch die Zwischendecken sind verschwunden. An den Innenseiten der Mauern erkennt man noch die Löcher der Deckenbalken sowie Reste von Sitznischen und Kaminen. Von der einstigen Ringmauer und den Ecktürmen ist kaum noch etwas übrig geblieben.