Gastronomie : Burgerladen an der Trierer Porta - Umbau für Hans im Glück läuft

Info

Im Jahr 1298 wurde das Sankt Nikolaushospital, das zusammen mit der Nikolauskapelle (Simeonstraße 59) zum nahen Simeonstift gehörte, erstmals erwähnt. Die Kapelle, in der sich heute das Restaurant Theo befindet, ist rechtwinklig an das alte Hospital (Hausnummer 58) angebaut. Das alte Sankt Nikolaushospital, in das die Burgerkette Hans im Glück einziehen will, wurde zuletzt 1936/37 denkmalgerecht umgebaut und ist ein eingetragenes Baudenkmal aus der Epoche der Gotik (Quelle: Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier, www.kulturdb.de).

Die Franchise-GmbH Hans im Glück, 2010 gegründet, ist auf Wachstumskurs: Die mittlerweile 66 Standorte (davon drei in Singapur) erwirtschafteten 2018 einen Gesamtnettoumsatz von 120 Millionen Euro – ein Umsatzplus von 17 Prozent im Vergleich zu 2017. Für 2019 sind laut Unternehmen 25 Neueröffnungen geplant, neben Trier auch in Essen, Oldenburg, Göttingen, Karlsruhe, Kiel, Saarlouis, Bremen, Krefeld, Straubing, Karlsruhe, Mannheim, Erlangen, Ulm und Freiburg.