Neuer Wohnraum Neubaugebiet Burgunderviertel in Trier – So teuer werden die ersten Wohnungen

Wer in diesen regnerischen Tagen im Burgunderviertel unterwegs ist, sollte robuste Schuhe tragen. Der lehmige Boden in der ehemaligen Wohnsiedlung haftet unweigerlich an den Sohlen. Viel Schwerlastverkehr ist dort unterwegs. Von den alten Häusern, in dem bis vor 25 Jahren französische Offiziersfamilien wohnten, ist lediglich das „Graffitihaus“ an der Avelsbacher Straße geblieben. „Das können wir aus Gründen des Artenschutzes noch nicht abreißen“, sagt EGP-Geschäftsführer David Becker. Es wird erst verschwinden, wenn für Fledermäuse und Vögel ein Ausweichquartier geschaffen und angenommen worden ist.