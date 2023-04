Ein neues Wohnquartier entsteht auf dem Petrisberg Nachhaltig und innovativ: Startschuss für das Burgunderviertel in Trier

Große Bauprojekte benötigen in der Regel einen großen zeitlichen Vorlauf. So ist es auch beim Burgunderviertel, das im Bebauungsplan den Titel „BU 24“ trägt. Im Jahr 2017 hat die Projektgesellschaft EGP das in mehreren Jahrzehnten zum Geisterdorf verkommene ehemalige Wohngebiet für französische Offiziere von der Stadt gekauft. Es folgten Jahre für die Planung, der Abriss fast aller Gebäude und aufwendige Genehmigungsverfahren. Am Freitagnachmittag ist nun der offizielle Spatenstich erfolgt: Jetzt wird gebaut.