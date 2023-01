Verärgerte Fahrgäste : Warum fallen Busse oft unangekündigt aus?

Die Linie 220 fährt eigentlich stündlich zwischen Trier-Hauptbahnhof und Neumagen. Doch darauf können sich die Fahrgäste aufgrund der häufig auftretenden Ausfälle der Linie nicht immer verlassen. Foto: Roland Morgen

Trier/Schweich Eigentlich sollen die Menschen in Zukunft vermehrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Doch das kann sich der 17-jährige Elias aus Trier-Quint aktuell nicht vorstellen. Die Busse, die er nutzen möchte, fallen oft unangekündigt aus. Was sind die Ursachen für die Fahrtausfälle und welche Ansprüche haben betroffene Fahrgäste?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Trampert

Der 17-jährige Elias schwingt sich in Quint auf sein Fahrrad und fährt nach Schweich. Hier fährt der Bus ab, mit dem er zu einer Freundin in Detzem fahren möchte. Eigentlich sollte der Bus pünktlich kommen, denn die App des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) zeigt keine Verspätung an. Nach einer Viertelstunde wird Elias skeptisch. Kommt der Bus überhaupt noch? Weitere 15 Minuten vergehen und er kann sich die Frage selbst mit nein beantworten. Von einem Ausfall ist in der VRT-App nichts zu lesen.

Die Linie 220 der Moselbahn fährt stündlich von Trier-Hauptbahnhof nach Neumagen und zurück. Damit ist sie auf der Strecke die einzige Linie, die auch in Detzem anhält. Die Moselbahn gehört zu den Verkehrsverbänden Region Trier und Rhein-Mosel.

Bei Ausfällen hilft eher Internet als App

Was Elias am meisten nervt, ist, dass ihm die Busausfälle in der VRT-App nicht angezeigt werden. „Dann könnte ich mir wenigstens die Fahrt nach Schweich ersparen.“ Doch warum können Verspätungen in der App nachgelesen werden, Ausfälle aber nicht?

Die Sprecherin des VRT, Katharina Boßmann, erklärt, dass das mit den Softwares zusammenhängt, die von den Unternehmen für die Auskünfte über die App notwendig seien. Verspätungen würden mithilfe einer Dispositionssoftware berechnet. Die gleiche die hinterlegten Fahrplandaten im Auskunftssystem mit der GPS-gestützten Positionsermittlung des jeweiligen Busses ab. Dadurch könne prognostiziert werden, ob und wie lange diese sich verspäten. Beim Hinweis auf einen Fahrtausfall sei das Ganze aber komplizierter. „Die Dispositionssoftwares der Unternehmen können aktuell noch nicht überall Fahrtausfälle melden.“ Denn dazu werde ein zusätzliches Softwaremodul benötigt, über welches die Mitglieder des Verkehrsverbunds noch nicht verfügen.

Nachzulesen seien die Ausfälle trotzdem. Denn die Unternehmen seien dazu verpflichtet, die Kunden kurzfristig über Fahrtausfälle auf der Homepage des VRT zu informieren. Wer also das nächste Mal mit dem Bus fährt, sollte sich vorsichtshalber auf der VRT-Homepage über akute Störungen informieren.

VRT übernimmt in manchen Fällen die Kosten für Ausfälle

Die VRT hat laut Boßmann keine Beförderungsgarantie. Doch Ausnahmen gäbe es beispielsweise dann, wenn das Unternehmen die Fahrgäste nicht über einen Fahrtausfall informiere. „Sie können sich dann bei der VRT oder dem jeweiligen Verkehrsunternehmen melden.“ Der Fall werde dann überprüft. „Das Unternehmen zeigt sich hinsichtlich einer Kostenerstattung in berechtigten bzw. von ihm selbst verursachten Fällen meist kulant.“ Es erstatte dann beispielsweise die Kosten für ein Taxi, sofern eine Quittung vorgelegt wird.

Personalmangel ist die größte Herausforderung beim VRT

Für die Ausfälle von Bussen gebe es verschiedene Ursachen, sagt die Sprecherin des VRT. Das größte Problem sei aber der akute Personalmangel des Verkehrsverbundes. „Praktisch alle der im VRT fahrenden Busunternehmen suchen derzeit Fahrer und Fahrerinnen. Es fehlen etwa zehn bis 15 Prozent des benötigten Fahrpersonals.“

Zusätzlich zu diesem Personalmangel kam es laut Boßmann in den letzten Wochen zu vermehrten Krankheitsmeldungen in der Belegschaft. „Die Moselbahn musste aufgrund einer Erkrankungswelle vom 17. Dezember bis 22. Dezember 2022 in Abstimmung mit dem VRT kurzfristig einen Notfahrplan fahren – hierbei war die Linie 220 im größeren Umfang betroffen.“

Das Busfahren soll in Zukunft attraktiver werden

Der 17-jährige Elias scheint erst einmal keine Lust mehr darauf zu haben, mit dem Bus zu fahren. „Wenn ich 18 bin, kann ich endlich selbst mit dem Auto nach Detzem fahren.“ Dass diese Entwicklung eigentlich in die falsche Richtung geht, weiß auch er. Damit das Busfahren für ihn eine attraktive Alternative zum Auto wird, wünscht er sich: „Die Busse sollen fürs Erste bitte auch kommen, wenn sie angekündigt sind. Außerdem wäre es perfekt, wenn frühzeitig über die Ausfälle informiert werden würde.“

Diesem Wunsch will der VRT nachgehen. Laut Boßmann arbeitet das Unternehmen aktuell an einem Digitalisierungskonzept. „Kernziel des Konzepts ist der konsequente Ausbau der Auskunftssysteme, also die VRT-Internetseite, Fahrplanauskunft und VRT-App. So sollen die Kunden noch besser über die Mobilitätsangebote im Verbund informiert werden.“ Das beinhalte auch die digitale Meldung von Fahrtausfällen.