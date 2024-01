Ausfälle und Verspätungen möglich Busfahrerstreik am Montag: Welche Busse noch fahren und welche nicht

Trier · Schüler und Pendler in der Eifel und an der Mosel, die auf den Bus angewiesen sind, brauchen am Montag viel Geduld. Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer privater Verkehrsunternehmen zum Streik aufgerufen. Welche Busse noch fahren und welche nicht.

14.01.2024 , 13:13 Uhr

Ein Busfahrerstreik sorgt am Montag für zahlreiche Busausfälle in der Region. Foto: dpa/Stefan Sauer

Durch den Streik der Busfahrer wird es am Montag in weiten Teilen der Region und auch in anderen Landesteilen zu erheblichen Beeinträchtigungen im Linienverkehr kommen.